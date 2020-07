Dayot Upamecano podpisał nowy kontrakt z drużyną RB Lipsk. Niemiecki klub poinformował o tym za pośrednictwem social mediów.

Taki ruch najprawdopodobniej ucina spekulacje dotyczące przyszłości piłkarza. Dużo mówiło się bowiem o jego transferze do silniejszego zespołu.

Czołowy stoper Bundesligi

Dayot Upamecano trafił do Lipska w styczniu 2017 roku z austriackiego Salzburga. Od momentu przybycia do Bundesligi, rozegrał w niemieckiej elicie 111. spotkań, będąc z reguły pewnym punktem defensywy swojego zespołu. Francuski stoper już niedługo powróci do rywalizacji. Podopieczni Juliana Nagelsmanna 12 sierpnia zmierzą się z Atletico Madryt w ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów.

Pogłoski o transferze

Dzięki wyrobionej marce na niemieckich boiskach, media spekulowały o potencjalnym transferze Upamecano. Najwięcej mówiło się o dołączeniu 21-latka do Arsenalu. Dzisiejsze podpisanie nowego kontraktu z Lipskiem raczej wyklucza taki scenariusz.