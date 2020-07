Resovia Rzeszów – Stal Rzeszów. Typy, kursy (31.07.2020)

Resovia Rzeszów w finale baraży o 1. Ligę zmierzy się w derbowym pojedynku ze Stalą. Która drużyna ze stolicy Podkarpacia będzie górą w tym starciu?

Resovia Rzeszów – Stal Rzeszów zapowiedź

Awans Resovii do baraży o 1. Ligę można uznać za szczęśliwy. Zespół wygrał bowiem w rundzie wiosennej tylko jeden mecz – z Widzewem. Drużyna zanotowała jednak wiele remisów, które złożyły się na większość jej dorobku punktowego. Z kolei w półfinale baraży Resovia wyeliminowała Bytovię po konkursie rzutów karnych.

Również w Stali na wiosnę mogły być zmienne nastroje. Jeszcze w końcowej fazie rozgrywek drużyna znalazła się nawet blisko strefy spadkowej. Udana końcówka sprawiła jednak, że drużyna z Rzeszowa zakwalifikowała się do baraży. W półfinałowym meczu Stal sensacyjnie wyeliminowała GKS Katowice, wygrywając na wyjeździe 2:0.

Piątkowy pojedynek to bez wątpienia najważniejsze Derby Rzeszowa w XXI wieku. Ostatnie starcia drużyn kończyły się remisami. Jak będzie tym razem?

Resovia Rzeszów – Stal Rzeszów kursy

Bukmacherzy widzą w tym pojedynku nieco większe szanse na zwycięstwo Stali. Kurs na zwycięstwo podopiecznych Krzysztofa Łętochy wynosi 2.50. Tymczasem szanse na triumf Resovii oceniono na 3.05, a remis na 3.10.

Resovia Rzeszów – Stal Rzeszów typy

W każdym z czterech poprzednich meczów Stal zdobyła przynajmniej dwie bramki. To może wskazywać na to, że w piątkowym meczu może być podobnie. Wiele jednak wskazuje na to, że Resovia powinna również znaleźć tutaj drogę do bramki.

Resovia – Stal | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.87 BetClic

Resovia – Stal | Typ: Stal powyżej 1.5 goli @2.50 BetClic