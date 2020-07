Wydaje się, że Jagiellonia Białystok na pewien czas rozwiązała problemy z obsadzeniem pozycji bramkarza.

W nadchodzącym sezonie ekstraklasy kibice będą oglądać zupełnie odmienioną drużynę Białostoczan. Władze klubu postanowiły zwolnić z funkcji trenera Iwajło Petewa, a to dopiero początek zmian Jagiellonii.

Kontrakt na dwa lata

Do zespołu z Białegostoku dołącza Pavels Steinbors, który ostatnio występował w Arce Gdynia. Od początku lipca pozostawał bez pracodawcy, ponieważ Arkowcy po spadku do 1. ligi dali Łotyszowi wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Steinbors złożył podpis pod umową, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2022 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Doświadczenie w ekstraklasie

34-latek w ostatnim sezonie wystąpił w 34 spotkaniach ligowych, w których 6 razy zachował czyste konto. W przeszłości Wcześniej występował także w Górniku Zabrze. Doświadczony zawodnik jest 12-krotnym reprezentantem Łotwy. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia go obecnie na kwotę 250 tys. euro.