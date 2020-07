Prezes Aurelio De Laurentis nie pozostawił złudzeń. Arkadiusz Milik opuści Neapol?

Zarządzający SSC Napoli udzielił kontrowersyjnej wypowiedzi na temat przyszłości polskiego napastnika. Transfer do innego klubu lada moment?

Od wielu tygodni media nie ustają w spekulacjach na temat ewentualnego transferu Arkadiusza Milika. Głównym faworytem w wyścigu po podpis Polaka pozostaje Juventus. Prezes Aurelio De Laurentis w wywiadzie dla telewizji Sky wyraził swoją niechęć postawy, którą w ostatnim czasie prezentuje Milik.

Proszę Milika, żeby przedłużył kontrakt, po czym on patrzy na mnie i nic nie mówi. Musi wziąć pod uwagę konsekwencje swojego działania. Powinien odejść z klubu, ale nikomu nie udzielę żadnych zniżek. Sprzedamy go temu klubowi, który zaoferuje najwyższą cenę. Jeśli nie będzie chętnego do wyłożenia odpowiedniej kwoty, Milik pozostanie w drużynie, ale nie będzie pierwszym wyborem trenera.