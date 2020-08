Legia Warszawa poinformowała na oficjalnej stronie internetowej klubu, że nowym zawodnikiem “Legionistów” został Rafael Lopes. Poprzednio występował w drużynie Cracovii.

Mistrz Polski w dalszym ciągu szaleje na rynku transferowym. Nowym piłkarzem Legii został Rafael Lopes. Piłkarz podpisał 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Wcześniej klub potwierdził transfery Filipa Mladenovicia oraz Josipa Juranovicia. Pierwszy z nich podobnie jak wspomniany Lopes trafił do drużyny “Legionistów” z innego zespołu PKO Ekstraklasy.

Witamy w Legii Rafa! 👋 Portugalski napastnik Rafael Lopes podpisał z zespołem Mistrza Polski 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia o rok ✍ #DzieńTransferowy Więcej ➡ https://t.co/LBOABoU6Lk pic.twitter.com/REjZnuAq02 — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) August 1, 2020

Kariera

Portugalczyk latem 2019 roku został piłkarzem Cracovii. W barwach “Pasów” wystąpił w 41 spotkaniach, gromadząc na swoim koncie dwanaście bramek oraz cztery asysty. Większość swojej kariery spędził w klubach ze swojego kraju. Spędził także jeden sezon na Cyprze – w barwach Omonii Nikozja. Jednak to właśnie z Cracovią sięgnął po jedyne trofeum jak do tej pory. Drużyna prowadzona przez Michała Probierza wygrała tegoroczny finał Totolotek Puchar Polski, pokonując po dogrywce Lechię Gdańsk.

Plany na grę w Europie

Legia Warszawa zbroi się przed udziałem w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Przyjście Lopesa potwierdza politykę transferową klubu, który stara się pozyskiwać piłkarzy ogranych, wyróżniających się na poziomie PKO Ekstraklasy. Wcześniej do zespołu trafił Filip Mladenovic do niedawna występujący w Lechii Gdańsk.