Oficjalnie: Artur Boruc wraca do Legii Warszawa

Stało się! Strona internetowa Legii Warszawa potwierdziła ostatnie doniesienia, Artur Boruc powrócił do zespołu “Legionistów”. Wcześniej reprezentował barwy klubu w latach 1999-2005.

Klub ze stolicy nie zwalnia tempa. Legia poinformowała już o transferze Rafaela Lopesa, który poprzednio reprezentował barwy Cracovii. Następnie przyszedł czas na Artura Boruca powracającego do zespołu “Wojskowych”. Piłkarz podpisał umowę na jeden sezon.

Przygoda w Europie

Bramkarz w 2006 roku opuścił klub z Warszawy na rzecz Celtiku Glasgow, będąc jednym z liderów szkockiej drużyny. W barwach tego zespołu zgromadził na swoim koncie 192 występy, zachowując przy tym 76 razy czyste konto. Ostatnio występował w A.F.C. Bournemouth, jednak nie pojawił się na murawie w żadnym meczu rozgrywek Premier League w zakończonym niedawno sezonie. W bramce “Wisienek” pewny podstawowej jedenastki jest Aaron Ramsdale.

Puchary

Legia Warszawa ma przed sobą udział w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Z pewnością awans do Ligi Mistrzów byłby sporym zaskoczeniem, jednakże występy Lidze Europy wydają się realnym celem. Do klubu trafili wcześniej Filip Mladenović, Josip Juranović oraz Rafael Lopes.