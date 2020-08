Jak informuje “Le 10 Sport” mistrzowie Francji złożyli już ofertę za hiszpańskiego pomocnika – Thiago, który jest zawodnikiem Bayernu Monachium.

W ostatnim czasie media donosiły, że to Liverpool jest klubem, który zamierza pozyskać 29-latka. Według francuskiego serwisu “Le 10 Sport” do gry wkroczyło PSG. Kwota jaką oferują “paryżanie”, ma być zbliżona do oczekiwanych przez Bayern Monachium 30 milionów euro.

Ogromne doświadczenie

Thiago trafił do klubu ze stolicy Bawarii latem 2013 roku, przechodząc za 25 milionów euro z FC Barcelony, której jest wychowankiem. Dla niemieckiego hegemona wystąpił w 231 meczach, zdobywając w nich 31 bramek oraz notując 37 asyst. Wraz z tym klubem sięgnął siedmiokrotnie tytuł mistrza Niemiec. Jednak przygoda z Bayernem ma dobiec końca. Piłkarz już wcześniej wyraził podobno chęć opuszczenia zespołu.

Czekają na triumf w Lidze Mistrzów

Paris Saint-Germain zdobyło wczoraj Puchar Ligi Francuskiej. Jednak nie jest to trofeum tak mocno pożądane przez paryżan. Fani PSG chcieliby w końcu wygrać Ligę Mistrzów. Znajdują się w teoretycznie słabszej części drabinki. W ćwierćfinale tych rozgrywek zmierzą się z Atalantą Bergamo.