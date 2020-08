Eusebio Di Francesco jest bliski powrotu na ławkę trenerską. Włoski szkoleniowiec miałby objąć drużynę Cagliari.

Informację na swoim Twitterze podał Gianluca Di Marzio. 50-latek pozostaje bez pracy od momentu zwolnienia z Sampdorii.

Panchina #Cagliari, Di Francesco sempre più vicino: firma nei prossimi giorni https://t.co/vkV8yl62ae — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 1, 2020

Świetny czas w Romie

Di Francesco największe sukcesy w trenerskiej karierze święcił z Romą. Co prawda nie sięgnął z Rzymianami po żadne trofeum, lecz zaliczył z nimi niesamowitą przygodę w Lidze Mistrzów. W sezonie 2017/18 Roma dotarła do półfinału Champions League, gdzie była bliska wyeliminowania Liverpoolu. Zabrakło im do tego jednej bramki.

Słaba druga część sezonu

Cagliari było rewelacją pierwszej części rozgrywek Serie A. W pewnym momencie zajmowali nawet miejsce w pierwszej czwórce. Potem jednak nastąpił gigantyczny kryzys, który pozbawił funkcji trenera Rolando Marana. Jego następca, Walter Zenga, nie poprawił zbytnio formy drużyny. Cagliari wygrało zaledwie trzy z dwunastu rozegranych spotkań po restarcie Serie A.