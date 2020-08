Prawa obrona jest jednym z największych mankamentów w drużynie Milanu. Włodarze “Rossonerich” są zdecydowani zabezpieczyć tę stronę defensywy.

Do Mediolanu miałby trafić Serge Aurier. Jak informuje Fabrizio Romano, Milan rozpoczął już rozmowy w celu pozyskania piłkarza Tottenhamu.

AC Milan have started talks with Tottenham to sign Serge Aurier. He’s the main target as right back. 🔴⚫️ @PeppeDiSte @SkySport #transfers #Milan #THFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2020