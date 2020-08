Jak podaje Nicolo Schira, Everton chciałby pozyskać środkowego pomocnika. “The Toffees” zabiegają o Allana oraz Pierre’a-Emile’a Hojbjerga.

Obaj zawodnicy nie będą dla klubu z Goodison Park tanią inwestycją. Wydaje się, że większe szanse powodzenia ma transfer gracza Napoli.

#Everton are pushing to sign #Allan: talks ongoing with #Napoli, which ask €40M to sell him. #Toffees are also in talks for #Southampton‘s midfielder Pierre-Emile #Hojbjerg, but he has made it clear to #EFC on more than one occasion that he prefers to join #Tottenham. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2020