Kamil Glik zostanie piłkarzem Benevento. Informację o podpisaniu kontraktu z beniaminkiem Serie A potwierdziła żona piłkarza.

Od dłuższego czasu mówiło się o powrocie reprezentanta Polski na Półwysep Apeniński. Stanie się on faktem już w najbliższym sezonie.

Żona potwierdziła transfer

Marta Glik w programie “Pytanie na śniadanie” potwierdziła, że jej mąż związał się już umową z Benevento.

Wracamy do Włoch. Kamil podpisał kontrakt z Benevento. Kochamy Włochy, mieszkaliśmy już tam przez sześć lat, więc dla nas jest to idealna zmiana.

Bogata kariera we Włoszech

Kamil Glik występował na włoskich boiskach od 2010 do 2016 roku. Reprezentował barwy Palermo, Bari oraz Torino. W Serie A rozegrał 146. spotkań. Przez ostatnie cztery lata reprezentant Polski był zawodnikiem AS Monaco. Z francuskim klubem zdobył mistrzostwo Francji oraz dotarł do półfinału Ligi Mistrzów.