Sandro Wagner zakończył karierę

Sandro Wagner zakończył piłkarską karierę. Niemiec odwiesił buty na kołku w wieku 32. lat.

Piłkarz grał ostatnio w lidze chińskiej. Napastnik reprezentował barwy drużyny Tianjin Teda.

Dubler Lewego

Sandro Wagner rozpoczynał poważną piłkarską karierę w Bayernie Monachium. Występował w drużynach juniorskich oraz rezerwach tego klubu, lecz nie przebił się do dorosłej drużyny. W 2008 roku odszedł więc do MSV Duisburg. Po udanych występach dla Hoffenheim, napastnik powrócił na Allianz Arenę w styczniu 2018 roku. Wagner nie miał jednak najmniejszych szans w rywalizacji z Robertem Lewandowskim. Pozostała mu w udziale jedynie rola zmiennika. Będąc zawodnikiem Bayernu sięgnął jednak po trzy mistrzostwa Niemiec oraz dwa krajowe puchary.

Skuteczny w reprezentacji

Wagner ośmiokrotnie wystąpił w drużynie narodowej. Strzelił w niej pięć bramek. Wszystkie gole zdobył w eliminacjach do mistrzostw świata 2018. Nie wystarczyło to jednak, aby pojechać na turniej do Rosji. Z reprezentacją Niemiec sięgnął natomiast po Puchar Konfederacji w 2017 roku.