Utalentowany defensor opuści Lecha Poznań. Z pewnością będzie mógł liczyć na więcej występów w barwach pierwszoligowca.

Wiktor Pleśnierowicz najprawdopodobniej nie wróci do Poznania z wypożyczenia do zespołu Primavery AS Romy. Należy przypuszczać, że w drużynie prowadzonej przez Dariusza Żurawia nie miałby większych szans w rywalizacji na środku obrony z Lubomirem Satką, czy Thomasem Rogne.

Transfer definitywny

Wszystko wskazuje na to, że Pleśnierowicz dołączy do Miedzi Legnica. Taką informację na swoim Twitterze podał “Janekx89”. Piłkarz przejdzie do klubu z 1. ligi na zasadzie transferu definitywnego, natomiast nieznana jest jeszcze wysokość kwoty odstępnego. Innym młodym zawodnikiem, który niebawem powinien odejść z Lecha, jest Paweł Tomczyk, ponieważ trwają zaawansowane rozmowy ze Stalą Mielec.

Bez debiutu w ekstraklasie

19-latek w ostatnim sezonie wystąpił w 8 meczach młodzieżowej drużyny Romy, łącznie spędził na murawie 487 minut. Wcześniej nie zdołał zadebiutować w Lechu, występował jedynie w rezerwach na niższym szczeblu rozgrywkowym. Jest młodzieżowym reprezentantem Polski. W kadrze do lat 18 zanotował 3 spotkania. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia go obecnie na kwotę 150 tys. euro.