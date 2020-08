Władze Legii Warszawa są nadzwyczaj aktywne podczas bieżącego okienka transferowego. To nie koniec wzmocnień.

Prezes stołecznego klubu w wypowiedzi dla programu “Misja Futbol” na antenie “Kanału Sportowego” stwierdził, że w najbliższych dniach do Legii może przejść piłkarz na pozycję skrzydłowego. Dodał, że w tym wypadku brane pod uwagę są wyłącznie kandydatury z lig zagranicznych.

Jak na razie muszę przyznać, że to okienko jest takie, jakie chcieliśmy. Być może jeszcze się nie skończyło, czas pokaże. Główne pozycje zostały już zabezpieczone, natomiast niewątpliwie przydałby się nam też skrzydłowy o takim profilu, który rzeczywiście pasuje do nas, czyli dynamiczny, szybki, z dobrym dośrodkowaniem. Patrzymy na zawodników, którzy mogliby na tę pozycję również do nas przyjść i mam nadzieję, że kogoś takiego pozyskamy w najbliższych dniach. Na tą pozycję raczej patrzymy na zewnątrz.