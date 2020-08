Niedługo po zakończeniu sezonu Serie A klub Cagliari Calcio postanowił potwierdzić nazwisko nowego trenera.

Walter Zenga poprowadził Cagliari do zajęcia 14. miejsca w minionych rozgrywkach. Zarządcy klubu z Sardynii mają jednak wyższe aspiracje, dlatego też podziękowano dotychczasowemu szkoleniowcowi.

Odbuduje reputację?

Ogłoszono, że drużynę obejmie Eusebio Di Francesco. Uznany trener podpisał umowę, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2022 roku. Włoch pozostawał bezrobotny od października ubiegłego roku. Wówczas postanowiono podziękować mu za współpracę w Sampdorii Genua z powodu niezadowalających rezultatów.

Udany okres w Romie

50-latek na szerokie wody wypłynął za sterami AS Romy. W sezonie 2017/18 doprowadził Rzymian nawet do półfinału Ligi Mistrzów. Wcześniej prowadził także takie kluby, jak między innymi US Lecce, czy Sassuolo Calcio. Jego nazwisko było łączone wcześniej z hiszpańskim Realem Betis, gdzie ostatecznie zdecydowano się postawić na Manuela Pellegriniego.