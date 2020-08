W ostatnich tygodniach na różnych łamach trwały spekulacje na temat klubu, w którym będzie w przyszłości występował Chilijczyk.

Alexis Sanchez dobrze czuje się na wypożyczeniu w Serie A i od początku nie zamierzał powracać do Manchesteru United, w którym spisywał się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Trenerowi Antonio Conte zależało, by w dalszym ciągu mieć tego piłkarza w polu manewru.

Osiągnięto porozumienie

Jak się okazuje, napastnik postawił na swoim i najprawdopodobniej przejdzie na zasadzie transferu definitywnego do Interu Mediolan. Według informacji “La Gazetta dello Sport”, transakcja ma zostać ogłoszona już w czwartek po środowym spotkaniu z LASK Linz w Lidze Europy. Kwota odstępnego wyniesie 15 mln euro. Sanchez złoży podpis pod umową, która zwiąże go z wicemistrzem Włoch do 30 czerwca 2023 roku.

Przyzwoity dorobek

31-latek wystąpił w 22 spotkaniach ligowych Interu, w których zdobył 4 bramki i zaliczył 9 asyst. Jego bilans w reprezentacji Chile to 43 gole w 132 meczach. Obecnie jest wyceniany przez portal “Transfermarkt.de” na 16 mln.