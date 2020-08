Łukasz Gikiewicz chciałby powrócić do Polski

Piłkarz od ponad siedmiu lat występuje w zagranicznych ligach. Jego aktualnym klubem jest jordański zespół Al-Faisaly Amman.

32-latek ostatni raz w polskim zespole występował w 2013 roku w barwach Śląska Wrocław. W klubie z Wrocławia rozegrał najwięcej spotkań w dotychczasowej karierze. Obecnie reprezentuje jordańską drużynę Al-Faisaly Amman.

Powrót do ojczyzny

Jednak w rozmowie z Szymonem Mierzyńskim dla “WP SportoweFakty” zawodnik przyznał, że jest chętny powrócić do Polski.

“Chciałbym wrócić, zresztą podkreślałem to już wcześniej. Na pewno nie miałbym jakichś wygórowanych żądań finansowych. Myślę, że bez problemu doszedłbym do porozumienia z klubem polskiej ekstraklasy.”

Przyszłość po karierze

W tym samym wywiadzie napastnik opowiedział trochę o tym, w jakiej roli widziałby się po zakończeniu przygody z piłką.

“Nie wiem, co będę robił za trzy czy pięć lat. Na pewno będę kontynuował zdobywanie uprawnień trenerskich. Widziałbym też siebie w roli dyrektora w klubie, czy np. eksperta piłkarskiego. Wiele zależy też od tego, jakie bym miał propozycje i możliwości, kto poczuje potrzebę zatrudnienia “Gikinews”. Na razie to dla mnie odległy temat i chyba jeszcze nie warto o tym mówić. Kocham to co teraz robię, czuję się bardzo dobrze. Od kilku lat nie mam żadnych problemów z kontuzjami, więc oby tak dalej.”