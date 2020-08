Arkadiusz Pyrka ma zostać nowym piłkarzem Piasta Gliwice. Informacje o przenosinach zawodnika podał na swoim profilu na Twitterze użytkownik “Janekx89”.

Piast Gliwice w dalszym ciągu nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Według informacji użytkownika portalu Twitter – “Janekx89” do drużyny prowadzonej przez Waldemara Fornalika dołączy Arkadiusz Pyrka, który będzie mógł występować w roli młodzieżowca.

Utalentowany zawodnik

Pyrka urodził się w 2002 roku. Piłkarz jak do tej pory występował w Zniczu Pruszków. W barwach tego klubu pojawiał się na murawie aż w 46 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Jesienią 2019 roku był na testach w Dinamie Zagrzeb. Jednak do transferu nie doszło. Ostatecznie zawodnik spędził ubiegły sezon w drugiej lidze.

Kolejny etap "poszerzania wiedzy o młodzieży" 🧐 Sylwetka jednego z najmłodszych 2-ligowców. Arkadiusz Pyrka to 17-latek, zagrał już 36m w @MKSZnicz, a jesienią był na testach w Dinamie Zagrzeb. Zdaniem @MosorPiotr transfer wyżej jest kwestią czasu ⤵️https://t.co/9F1N7cHnQX — Adam Delimat (@a_delimat) May 7, 2020

Transfery

Piast Gliwice jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Do tej pory do klubu trafili: Michał Żyro, Javier Hyjek oraz Konrad Szymański. Ponadto niebawem do zespołu prowadzonego przez Waldemara Fornalika powinien dołączyć Patryk Lipski.