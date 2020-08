Oficjalnie: Wiktor Pleśnierowicz zawodnikiem Miedzi Legnica

Oficjalna strona internetowa klubu z Legnicy poinformowała, że nowym piłkarzem Miedzi został Wiktor Pleśnierowicz. Zawodnik podpisał trzyletni kontrakt.

Wiktor Pleśnierowicz trafił do Miedzi na zasadzie transferu definitywnego z Lecha Poznań, lecz ostatni sezon spędził w młodzieżowej drużynie AS Romy. Jednak piłkarz jest wychowankiem Kaliszanina Kalisz, stamtąd trafił do wspomnianego Lecha.

💥 Reprezentant Polski wzmacnia Miedź ‼️ 🇵🇱 Mający na koncie 23. występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski Wiktor Pleśnierowicz przechodzi z @LechPoznan do Miedzi🔁 Wiktor, witamy w Legnicy i życzymy powodzenia 🤝

Wypowiedź zawodnika

Na oficjalnej stronie internetowej klubu możemy przeczytać wypowiedź piłkarza po transferze do Miedzi Legnica.

“Miedź Legnica jest klubem mającym wysokie ambicje, jest to świetne miejsce dla młodego piłkarza. Chcę nadal się rozwijać i mam nadzieję, że dostanę swoją szansę, którą wykorzystam, pomagając drużynie w każdym meczu zdobywać trzy punkty – powiedział.”

Sezon

Miedź Legnica zakończyła rozgrywki Fortuna 1 Ligi na piątej pozycji, wywalczając sobie udział w barażach o awans do wyższej ligi. Jednak ta sztuka im się nie udała. Zespół w pierwszym meczu przegrał z Radomiakiem Radom i stracił szansę na wspomniany awans.

Fot. Przemysław Chlebicki