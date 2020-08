Oficjalna strona internetowa Górnika Zabrze poinformowała, że nowym piłkarzem klubu został Bartosz Nowak. Zawodnik poprzednio reprezentował barwy Stali Mielec, z którą uzyskał awans do rozgrywek PKO Ekstraklasy.

Nie tak dawno o transferze informował Piotr Koźmiński z “Super Expressu”. Dzisiaj otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie ze strony samego klubu. Bartosz Nowak został pierwszym wzmocnieniem Górnika Zabrze w obecnym okienku transferowym. Ostatnio występował w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi, gdzie w 34 spotkaniach zgromadził na swoim koncie 13 bramek i tyle samo asyst.

Bartosz Nowak piłkarzem Górnika ⚽️

🤍💙❤️

26-letni pomocnik związał się z naszym Klubem kontraktem, który obowiązywał będzie do końca czerwca 2022 roku z opcją rocznego przedłużenia ✍️ Szczegóły 👉 https://t.co/yz58ZK7SGj pic.twitter.com/oXdSY4OtR7 — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) August 3, 2020

Walka o zawodnika

W styczniu tego roku donoszono, że piłkarz znajdował się na celowniku Lechii Gdańsk. Jednak nie trafił on do klubu z Trójmiasta. Po transferze do zespołu z Zabrza na temat przenosin zawodnika wypowiedział się prezes Górnika – Dariusz Czernik.

– Mamy świadomość, że o Bartka Nowaka walczyło kilka klubów Ekstraklasy, nie byliśmy jedyni. Ma on na rynku dużą renomę i ugruntowane nazwisko. Możemy mówić o tym większej satysfakcji, że przekonaliśmy go, aby był ważną postacią Górnika Zabrze – czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Średni sezon

Górnik Zabrze zajął dziewiątą pozycję w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, osiągając 53 punkty. Nie udało im się awansować do grupy mistrzowskiej. Z klubu odszedł już lider zespołu Igor Angulo. Piłkarz przeniósł się do indyjskiej drużyny – FC Goa.