Janusz Niedźwiedź trenerem Górnika Polkowice – poinformowała oficjalna strona klubu. Zastąpi na tym stanowisku Enkeleida Dobiego, który przeniósł się do Widzewa Łódź.

Cztery dni temu dowiedzieliśmy się, że Enkeleid Dobi przestał pełnić funkcję trenera Górnika Polkowice. Albańczyk pracował w klubie od 12 stycznia 2017 roku. Jego stanowisko przejął Janusz Niedźwiedź. Na oficjalnej stronie internetowej klubu możemy przeczytać.

“Janusz Niedźwiedź poprowadzi zielono-czarnych w sezonie 2020/2021. Nowy szkoleniowiec podpisał z Górnikiem Polkowice roczny kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny sezon.”

Kariera

Niedźwiedź był trenerem takich zespołów jak Jarota Jarocin, Radomiak Radom, Podhale Nowy Targ czy Stal Rzeszów. Ostatnio pracował w litewskim Riteriai Wilno, lecz ostatecznie nie doszedł do porozumienia z klubem w sprawie umowy. Szkolił się m.in. w Panathinaikos Ateny, Fiorentinie czy VFL Wolfsburg.

Sezon

Górnik Polkowice zajął 11 pozycję w rozgrywkach 2. Ligi. Do miejsca, które gwarantowało udział w barażach o awans do Fortuna 1 Ligi, zabrakło zespołowi tylko trzech punktów. Co ciekawe tylko wspomniany Widzew potrafił zdobyć więcej bramek niż klub z Polkowic.