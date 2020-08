Oficjalnie: Patryk Lipski piłkarzem Piasta Gliwice

Oficjalna strona internetowa klubu z Gliwic poinformowała, że nowym zawodnikiem Piasta został Patryk Lipski. Zawodnik przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego z Lechii Gdańsk.

Ostatnie doniesienia stały się faktem. Patryk Lipski został nowym zawodnikiem Piasta Gliwice. Na oficjalnej stronie internetowej klubu możemy przeczytać.

“Informujemy, że nowym zawodnikiem Piasta został Patryk Lipski. 26-latek podpisał kontrakt, który związał go z Niebiesko-Czerwonymi do 31 grudnia 2022 roku. Środkowy pomocnik trafił do Gliwic na zasadzie transferu definitywnego z Lechii Gdańsk.”

Wypowiedź zawodnika

Głos w sprawie transferu zabrał sam zainteresowany. Jego wypowiedź możemy także przeczytać na oficjalnej stronie internetowej Piasta Gliwice.

“- Jestem szczęśliwy, że trafiłem do Piasta. Klub pokazał, że zależy mu na tym, żeby mnie pozyskać. To jest najważniejsze, żeby być w miejscu, gdzie będzie się potrzebnym. Nie mogę się doczekać aż dołączę do drużyny, zacznę treningi, a później grę w meczach – przyznał Patryk Lipski.”

“- Dużo dla mnie znaczy fakt, że znam trenera Waldemara Fornalika, jakie ma metody pracy i oczekiwania. Za czasów naszej współpracy grałem najlepiej i wiem, że te treningi pozwolą mi pokazać swoje umiejętności. Osoba trenera była również bardzo ważna w kontekście wyboru klubu – zaznaczył zawodnik.”

Dobry sezon

Piast Gliwice zakończył rozgrywki PKO Ekstraklasy na trzeciej pozycji. Klub zapewnił sobie tym samym udział w kwalifikacjach do Ligi Europy, które rozpocznie 27 sierpnia.