Sandecja Nowy Sącz: Ogłoszono przetarg na budowę stadionu

Prezydent Nowego Sącza – Ludomir Handzel poinformował o przetargu na budowę stadionu miejscowej Sandecji. Nowy stadion miałby być gotowy do użytku w ciągu dwóch lat.

Z serwisu “nowysacz.pl” możemy dowiedzieć się o planach, jakie przedstawił prezydent miasta.

“- Termin składania ofert jest dosyć długi, ponieważ jest to duża inwestycja – powiedział prezydent Ludomir Handzel. – Oferty będzie można składać do 11 września do godziny 11:30. Pół godziny później nastąpi otwarcie ofert. “

Etapy

Z wpisu zamieszczonego na stronie wspomnianego serwisu możemy przeczytać o szczegółach nowej budowy.

“W pierwszym etapie inwestycji planowana jest budowa stadionu, który pomieści 4500 kibiców i ponad 270 miejsc dla sympatyków drużyny przyjezdnej. W kolejnych etapach stadion będzie rozbudowywany, a w jego sąsiedztwie powstanie nowy budynek Urzędu Miasta Nowego Sącza wraz z dużym parkingiem. Jednym z głównych założeń inwestycyjnych jest to, by drużyna Sandecji mogła jak najdłużej rozgrywać swoje mecze na stadionie przy ulicy Kilińskiego 47. Nowy stadion Sandecji powinien być gotowy w ciągu dwóch lat.”

Sezon

Sandecja Nowy Sącz zajęła dwunastą pozycję w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi, gromadząc na swoim koncie 44 punkty. Do miejsca barażowego zabrakło klubowi tylko sześć oczek. W sezonie 2017/2018 drużyna występowała w najwyższej lidze w Polsce, lecz swoje mecze rozgrywała na stadionie w Niecieczy.