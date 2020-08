Jeden z kluczowych zawodników może niebawem opuścić drużynę Miedziowych. Znaleziono piłkarza w jego miejsce?

W ostatnich miesiącach trwały spekulacje na temat możliwego transferu Damjana Bohara do ligi zagranicznej. Trudno przypuszczać, żeby skrzydłowy pozostał w ekstraklasie ze względu na kwotę odstępnego, którą będzie trzeba za niego zapłacić.

Transfer lada moment

Według dziennikarza Antoniego Bugajskiego z “Przeglądu Sportowego”, bliski przejścia do Zagłębia Lubin jest Valon Ethemi z albańskiego FK Kukesi. Macedończyk wypełnił kontrakt ze swoim dotychczasowym klubem i w najbliższym czasie może zacząć treningi pod okiem Martina Seveli. Ethemi pojawił się już w Lubinie i jeżeli wszystko przejdzie pomyślnie, to złoży podpis pod umową. Innym piłkarzem, który może dołączyć do Zagłębia, jest testowany Karol Podliński.

Poradzi sobie w innej lidze?

22-latek jest uniwersalnym ofensywnym pomocnikiem, natomiast preferuje grę na prawej stronie. W ostatnim sezonie zagrał w 30 meczach ligi albańskiej, w których 6 razy wpisał się na listę strzelców, a także zaliczył 5 asyst. Całą dotychczasową karierę spędził w Kukesi. Zanotował 1 występ w reprezentacji Macedonii do lat 21. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia go na kwotę 300 tys. euro.