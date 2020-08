Klub z Trójmiasta zamierza jak najszybciej powrócić na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Kolejny piłkarz dołączy do Arki.

Do tej pory nowi właściciele Arki Gdynia potwierdzili pozyskanie 7 zawodników. Do tego grona należą Szymon Drewniak, Juliusz Letniowski, Daniel Kajzer, Kamil Mazek, Łukasz Soszyński, Mikołaj Łabojko oraz Mateusz Żebrowski.

Znajoma twarz z Jagiellonii

Dziennikarz Piotr Wołosik poinformował, że na wypożyczenie do drużyny Arkowców uda się Bartosz Kwiecień z Jagiellonii Białystok. Defensor nie mógł liczyć na regularne występy w zespole z ekstraklasy. Warto zaznaczyć, że Kwiecień to były podopieczny Ireneusza Mamrota, który do niedawna prowadził go w Białymstoku. O tego piłkarza zabiegała także Korona Kielca, natomiast starania spaliły na panewce.

Pomoże w awansie?

26-latek zagrał zaledwie w 13 meczach sezonu 2019/20 ekstraklasy, w których zdobył 1 bramkę. Wcześniej występował także w Chrobrym Głogów, Górniku Łęczna, a także we wspomnianej Koronie, której jest wychowankiem. Jego umowa z Jagiellonią obowiązuje jeszcze przez rok. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia defensywnego piłkarza na kwotę 300 tys. euro.