Koniec spekulacji na temat przyszłości angielskiego stopera. Potwierdzono jego powrót do macierzystego klubu.

Do Manchesteru United z wypożyczenia w AS Romie powraca Chris Smalling. Obie strony nie doszły do porozumienia w kwestii przedłużenia jego pobytu w Rzymie. Defensor nie będzie mógł zagrać już w czwartkowym spotkaniu Ligi Europy z Sevillą. Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych podziękował kibicom Romy.

Chris Smalling:

Jestem bardzo zawiedziony tym, że nie mogę dokończyć sezonu. Możliwość doświadczenia na własnej skórze miłości, którą okazali mi kibice w tak krótkim czasie, było naprawdę wyjątkowe i nigdy tego nie zapomnę. Chciałbym za to podziękować. Życzę wszystkim piłkarzom i sztabowi szkoleniowemu powodzenia w meczu z Sevillą.

Odbudował się w Serie A

30-latek zbierał zadziwiająco dobre recenzje na włoskich boiskach. Rozegrał 30 meczów w zakończonym sezonie Serie A, w których zdobył 3 bramki i zaliczył 2 asysty. Jego dotychczasowy bilans w reprezentacji Anglii to 1 gol w 31 spotkaniach. Kontrakt z Manchesterem United zakończy się 30 czerwca 2022 roku. Nie wiadomo, czy Smalling pozostanie na Old Trafford, ponieważ zainteresowanie nim wykazują inne kluby z Premier League.