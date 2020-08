Można spodziewać się, że w najbliższym czasie zobaczymy polskiego napastnika w barwach nowego klubu.

Wiele wskazuje na to, że Mariusz Stępiński zmieni pracodawcę. Według spekulacji medialnych Polak nie znajduje się w planach trenera Hellasu Werona, czyli Ivana Juricia.

Nastawiają się na sprzedaż

Serwis “Tuttomercatoweb.com” podaje, że możliwe jest przejście Stępińskiego do Benevento Calcio. Beniaminek Serie A wykazuje zainteresowanie wypożyczeniem ofensywnego zawodnika. W ten sposób dołączyłby do Kamila Glika, który także również grę w Benevento. Władze Hellasu jednak chętniej by go sprzedały, ponieważ poszukiwane są środki finansowe na wzmocnienia.

Przeciętny sezon

25-latek wystąpił w 21 meczach zakończonego sezonu ligi włoskiej, w których strzelił 3 gole i zaliczył 1 asystę. W styczniu tego roku został wykupiony przez Hellas z lokalnego rywala, Chievo. Zapłacono za niego kwotę odstępnego w wysokości 5,5 mln euro. Wychowanek Widzewa Łódź jest związany ze swoją obecną drużyną do końca czerwca 2024 roku. Dotychczas zanotował na swoim koncie 4 mecze w pierwszej reprezentacji Polski.