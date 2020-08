We wtorek ogłoszono drugie wzmocnienie kadry drużyny, która wywalczyła bezpośrednią promocję do ekstraklasy.

Działacze Stali Mielec są coraz bardziej aktywni podczas bieżącego okienka transferowego. Na początku tygodnia potwierdzono już zakontraktowanie bramkarza Michała Gliwy, natomiast w drodze do Mielca są kolejni zawodnicy.

Podpis w dniu urodzin

Ogłoszone zostało sprowadzenie Kamila Kościelnego z Rakowa Częstochowa. W ten sposób potwierdzono wcześniejsze doniesienia na ten temat. Środkowy obrońca podpisał umowę, która zwiąże go z klubem do końca czerwca 2022 roku. Co ciekawe transfer dokonał się w dniu jego 29. urodzin. Do zespołu z Częstochowy ma przejść Maciej Wilusz, stąd też Kościelny dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.

Powrót wychowanka

29-latek pochodzi z Podkarpacia i po 5 latach powraca do Stali, której jest wychowankiem. W zakończonym sezonie wystąpił w 17 meczach najwyższej klasy rozgrywkowej i strzelił 3 gole. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia defensora na kwotę 150 tys. euro.