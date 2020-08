Oficjalnie: Fabian Piasecki zawodnikiem Śląska Wrocław

Fabian Piasecki nowym zawodnikiem Śląska Wrocław. O transferze piłkarza poinformowała już oficjalna strona internetowa klubu. Poprzednio występował w drużynie Zagłębia Sosnowiec.

25-latek związał się z klubem umową, która obowiązywać ma do końca czerwca 2024 roku. W komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej klubu możemy przeczytać.

Fabian Piasecki napastnikiem Śląska! 🇮🇹 Król strzelców Fortuna 1. Ligi trafia do Wrocławia na zasadzie transferu definitywnego z Zagłębia Sosnowiec ✅ 25-latek podpisał kontrakt do końca czerwca 2024 roku ✍️#Piasecki2024 pic.twitter.com/5gIKuPbmBw — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) August 4, 2020

“Król strzelców Fortuna 1. Ligi Fabian Piasecki został nowym zawodnikiem Śląska Wrocław. Napastnik przeszedł do wrocławskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego z Zagłębia Sosnowiec, podpisując czteroletni kontrakt.”

Wypowiedź zawodnika

Ze wspomnianego komunikatu możemy się także dowiedzieć o odczuciach zawodnika po transferze do drużyny Śląska Wrocław.

– Poprzedni sezon wyraźnie dodał mi skrzydeł. Przejście do Śląska to dla mnie duża szansa i bardzo się cieszę, że będę grał we Wrocławiu. Urodziłem się w tym mieście, a obecnie kontynuuję tutaj studia. Chcę pokazać się z jak najlepszej strony i pomagać drużynie, realizując na boisku założenia sztabu szkoleniowego – mówi Fabian Piasecki.

Dobry sezon

Napastnik w ostatnim sezonie Fortuna 1 Ligi zdobył siedemnaście bramek, które pozwoliły mu zostać królem strzelców rozgrywek. Ponadto zanotował cztery asysty. Wraz z zespołem Zagłębia Sosnowiec zajął jedenastą pozycję.