Hiszpańskie “Mundo Deportivo” poinformowało, że zawodnikiem FC Barcelony interesuje się West Ham United.

Martin Braithwaite trafił do “Dumy Katalonii” w lutym tego roku, przechodząc do klubu tylko ze względu na kontuzję Ousmane Dembele. Władze La Liga zezwoliły na przenosiny poza oknem transferowym i tym samym piłkarz zawitał do klubu z Camp Nou. Teraz wydaje się, że FC Barcelona będzie chciała odzyskać zainwestowane w zawodnika pieniądze. West Ham miałby zaoferować kwotę około 20 milionów euro, na co zgodziliby się włodarze “Blaugrany”.

Sezon zawodnika

Duńczyk w tym sezonie rozgrywek La Liga występował w barwach dwóch klubów. Początkowo był zawodnikiem CD Leganes, dla którego zdobył sześć bramek i zanotował jedną asystę w 24 meczach najwyższej ligi w Hiszpanii. W lutym przeniósł się do FC Barcelony, lecz w drużynie “Dumy Katalonii” zaliczył tylko jedną trafienie.

Walka w Europie

FC Barcelona po zajęciu drugiego miejsca w rozgrywkach La Liga w dalszym ciągu ma szansę na zdobycie tytułu Ligi Mistrzów. Ósmego sierpnia “Blaugrana” podejmie na własnym stadionie zespół SSC Napoli. W pierwszym meczu padł remis 1:1.