Korona Kielce: Uchwała o dokapitalizowanie spółki

Oficjalna strona internetowa klubu, poinformowała o tym, że większościowy i mniejszościowy udziałowiec podjęli uchwałę o dokapitalizowanie spółki łączną kwotą 5,1 miliona złotych.

Sytuacja w Koronie Kielce w ostatnim czasie nie należała do najlepszych. Przyszłość klubu była nieznana. Jednak ostatni komunikat może napawać optymizmem.

Oświadczenie

W komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej klubu możemy przeczytać.

“Dziś po południu w siedzibie klubu odbyło się Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Korona SA. Większościowy i mniejszościowy udziałowiec podjęli uchwałę o dokapitalizowaniu spółki łączną kwotą 5,1 mln zł.”

“Zakończenie procesu dokapitalizowania było jednym z elementów oferty na zakup 72 procent akcji Korona SA przez Miasto Kielce od niemieckiego, większościowego akcjonariusza. W najbliższych dniach, zgodnie z podjętą dziś uchwałą Rady Miasta Kielce, dojdzie do podpisania umowy, na mocy której Miasto Kielce zostanie 100-procentowym akcjonariuszem Korona SA.”

Sezon

Korona Kielce zakończyła sezon PKO Ekstraklasy na piętnastej pozycji, co spowodowało spadek drużyny do niższej ligi. Tym samym następną kampanię “Koroniarze” rozpoczną w Fortuna 1. Lidze. Z klubem pożegnał się m.in. Jakub Żubrowski, który odszedł do zespołu Zagłębia Lubin.