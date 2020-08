Dobry sezon w wykonaniu pomocnika nie umknął uwadze ligowym rywalom Sampdorii Genua. Jak duża jest szansa na zmianę otoczenia?

Karol Linetty podczas zakończonych rozgrywek ligi włoskiej był wyróżniającą się postacią w szeregach drużyny prowadzonej przez Claudio Ranieriego. Niewykluczone, że w najbliższym czasie kibice zobaczą Polaka w innych barwach.

Giampaolo zdeterminowany

Według gazety “Tuttosport”, Linetty pozostaje w kręgu zainteresowań Torino FC. Nowym trenerem tego zespołu ma zostać Marco Giampaolo i chce ściągnąć byłego podopiecznego, którego prowadził w Sampdorii. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, to działacze z Turynu będą musieli się liczyć z wydatkiem rzędu 10 mln euro. Wcześniej piłkarz był wyceniany na kwotę większą o 5 mln. Z Torino łączony jest także inny wychowanek Lecha Poznań, czyli Filip Marchwiński.

Niedoceniany w kadrze

Obecna umowa środkowego obowiązuje obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. W ostatnim sezonie Serie A zagrał w 28 meczach, strzelił 4 gole i zaliczył 3 asysty. Jego bilans w reprezentacji Polski to 23 spotkania i 1 bramka, natomiast nie należy do faworytów selekcjonera Jerzego Brzęczka.