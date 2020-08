Oficjalna strona internetowa klubu poinformowała o tym, że Konrad Handzlik został pierwszym letnim wzmocnieniem Warty Poznań. Piłkarz podpisał umowę, która będzie obowiązywać przez najbliższe dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.

Zawodnik poprzednio reprezentował barwy Olimpii Grudziądz. Jednak po zakończeniu sezonu wygasła jego umowa z klubem z Grudziądza. 22-latek został nowym piłkarzem beniaminka PKO Ekstraklasy – Warty Poznań.

⚽️ Konrad Handzlik pierwszym wzmocnieniem Warty Poznań ✍️ "Postawiłem na Wartę w ciemno" 💚 Przeczytaj o nowym piłkarzu Zielonych ⏩ https://t.co/F6p3cXIygJ#ZielonaEnergia

fot. Cyfrasport pic.twitter.com/Pgseq8dXfI — Warta Poznań (@WartaPoznan) August 5, 2020

Słowa zawodnika

W komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej klubu możemy przeczytać wypowiedź piłkarza po transferze do Warty Poznań.

“- Można powiedzieć, że postawiłem w ciemno na Wartę Poznań. Z dyrektorem Grafem rozmawiałem już w styczniu i spodobało mi się jego podejście oraz wizja, którą przedstawił. Mimo że złapałem później kontuzję, która wyeliminowała mnie z gry po wznowieniu rozgrywek po pandemii, to nie wpłynęło to na decyzję Warty Poznań, która nie wycofała się z decyzji o zatrudnieniu mnie. Kontrakt podpisałem jeszcze przed finałem baraży, a więc zanim było wiadomo, że Warta awansuje do Ekstraklasy – mówi Konrad Handzlik i dodaje: – Obserwowałem budowę tego zespołu i spodobało mi się to, że są w nim zarówno gracze doświadczeni, jak i młodzi zawodnicy. To daje fajną równowagę w kadrze. Uważam, że wykonuję dobry krok w kierunku dalszego rozwoju.”

Niesamowity sezon

Klub z Wielkopolski z pewnością może być zadowolony z minionego sezonu. Warta po wygraniu baraży awansowała do PKO Ekstraklasy. Zespół zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej po 25 latach nieobecności.

fot. Przemysław Chlebicki