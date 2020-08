Oficjalnie: Uroš Korun został zawodnikiem NK Olimpija Ljubljana

O przenosinach zawodnika do zespołu NK Olimpija Ljubljana poinformowała oficjalna strona internetowa klubu. Piłkarz poprzednio występował w drużynie Piasta Gliwice.

Słoweński obrońca powraca do ojczyzny. Piast jest do tej pory jedynym zagranicznym klubem, w jakim występował zawodnik. Piłkarz związał się dwuletnim kontraktem z NK Olimpija Ljubljana.

V NK Olimpija Ljubljana sporočamo, da bo naslednji dve leti zeleno-beli dres nosil Uroš Korun. 💚🐉 Več na ➡️ https://t.co/6rE23kiIc8 Uroš, dobrodošel!#DobrodošelUroš #verjamemvzmaje pic.twitter.com/ige9bZALi1 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 5, 2020

Bogata kariera w Polsce

Korun do Piasta Gliwice trafił latem 2015 roku. Od tamtego czasu wystąpił w 143 meczach dla drużyny “Piastunek”, zdobywając w nich cztery bramki oraz taką samą ilość asyst. Jak do tej pory w żadnym klubie nie pojawiał się tyle razy na murawie, co w polskim zespole. Wraz z Piastem świętował tytuł mistrza Polski, po który sięgnęli w sezonie 2018/2019. W ostatniej kampanii PKO Ekstraklasy zgromadził na swoim koncie 35 występów, notując jedną asystę.

Osłabieni

Piast Gliwice po zakończonym niedawno sezonie stracił ważnych zawodników. Jorge Felix przeniósł się do tureckiego Sivassporu. Wspomniany Korun trafił do NK Olimpija Ljubljana. Natomiast z klubem pożegnał się także Tom Hateley.