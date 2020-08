Marcin Bułka znalazł się w kręgu zainteresowań Genoi. Informację tę przekazał na Twitterze Nicolo Schira.

Według włoskiego dziennikarza, klub z Serie A chciałby wypożyczyć Polaka z Paris Saint-Germain. Bramkarz nie ma szans na regularną grę w drużynie mistrza Francji.

#Genoa are interested in young goalkeeper Marcin #Bulka (born in 1999). President Enrico #Preziosi has asked to #PSG the loan of the polish GK. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 5, 2020