Lech Poznań: Klub chce wypożyczyć Zivko Zivkovicia

Ciekawą informację podał Piotr Koźmiński z “Super Expressu”, że Lech Poznań chciałby wypożyczyć bramkarza PAOK-u Saloniki – Zivko Zivkovicia.

Powodem poszukiwania tymczasowego golkipera przez “Kolejorza” jest kontuzja Mickeya van der Harta, którą odniósł w półfinałowym starciu Pucharu Polski przeciwko Lechii Gdańsk. Holender urazu nabawił się podczas konkursu rzutów karnych.

Wypożyczenie bramkarza

W zamieszczonym artykule Piotra Koźmińskiego na stronie “Super Expressu” możemy przeczytać.

“Z Grecji dotarły do nas właśnie wieści, że poznański klub chciałby wypożyczyć z PAOK Saloniki doświadczonego Serba, Zivko Zivkovicia. To 31-letni piłkarz, który szedł do tego klubu na pozycję numer dwa, ale… zdołał w zeszłym sezonie rozegrać 20 spotkań w greckiej ekstraklasie. Jak słyszymy od greckich kolegów po fachu, PAOK nie ma teraz wyraźnej jedynki, a Zivkovic, który trafił do tego klubu w lipcu 2019 roku z Xanthi (a wychował się w Partizanie Belgrad), ma szanse, aby takim numerem jeden (po)zostać.”

Liga Europy

Lech Poznań zajął drugie miejsce w PKO Ekstraklasie. Tym samym zapewnił sobie udział w kwalifikacjach do Ligi Europy. Jednak przygoda “Kolejorza” z tymi rozgrywkami rozpocznie się od pierwszej rundy, którą zaplanowano na 27 sierpnia.