Jak poinformował na Twitterze Nicolo Schira, Ansu Fati jest bliski przedłużenia umowy z Barceloną. Obecny kontrakt piłkarza wygasa w czerwcu 2022 roku.

Reprezentant hiszpańskiej młodzieżówki miałby związać się z klubem na najbliższe cztery lata. Rozmowy znajdują się na zaawansowanym etapie.

#Barça are in advanced talks to extend #AnsuFati‘s contract until 2024. His new release clause will be €400M. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 5, 2020