Oficjalnie: Kamil Wilczek piłkarzem FC Kopenhagi!

Kamil Wilczek został zawodnikiem FC Kopenhagi. 32-letni napastnik podpisał trzyletni kontrakt.

Były reprezentant Polski tym samym wraca do Danii. Piłkarz przez cztery lata reprezentował barwy Broendby.

F.C. Copenhagen have signed Polish striker Kamil Wilczek on a three-year deal from Turkish side Göztepe #fcklive https://t.co/9PzJdPyjjM — F.C. København (@FCKobenhavn) August 6, 2020

Nieudany czas w Turcji

Kamil Wilczek w styczniu tego roku podpisał kontrakt z Goztepe. W tureckiej Super Lig rozegrał czternaście spotkań, strzelając zaledwie jedną bramkę, zdobytą w dodatku z rzutu karnego. Z pewnością nie był to najlepszy czas w karierze napastnika.

Ćwierćfinalista Ligi Europy

Przejście do drużyny FC Kopenhaga to dosyć zaskakujący ruch, zważywszy, że Polak był mocno związany z Broendby. Piłkarsko jest to jednak spory awans dla Wilczka. Piłkarze Staale Solbakkena ledwie wczoraj wyeliminowali turecki Basaksehir i zameldowali się tym samym w ćwierćfinale rozgrywek Ligi Europy.