Sevilla FC – AS Roma. Typy, kursy (6.08.2020)

Sevilla FC w meczu 1/8 finału Ligi Europy zmierzy się z Romą. Który z zespołów w czwartek zapewni sobie awans do ćwierćfinału?

Sevilla FC – AS Roma zapowiedź

Trzeba przyznać, że obie drużyny mają za sobą udane serie. Sevilla po wznowieniu rozgrywek nie przegrała bowiem żadnego spotkania. W jedenastu meczach drużyna z Andaluzji zanotowała sześć zwycięstw i pięć remisów. Zresztą finisz dla zespołu był szczególnie udany – pięć z sześciu ostatnich spotkań zakończyło się wygraną podopiecznych Julena Lopeteguiego.

Również Roma zanotowała udaną końcówkę rozgrywek. Tuż po restarcie sezonu nie było kolorowo, aczkolwiek “Giallorossi” wygrali na koniec sezonu siedem z ośmiu spotkań. Tym bardziej, że drużyna Paulo Fonseki w ostatniej kolejce pokonała 3:1 mistrza Włoch, Juventus.

Oba zespoły różni jedno – Sevilla skończyła ligowe rozgrywki prawie trzy tygodnie temu, natomiast Roma rozegrała ostatni mecz Serie A już na początku sierpnia. Co okaże się bardziej skuteczne – siła rozpędu Romy czy regeneracja Sevilli?

Sevilla FC – AS Roma kursy

Według bukmacherów, większe szanse w tym pojedynku ma drużyna gospodarzy. Kurs na wygraną Sevilli wynosi 2.14, natomiast na zwycięstwo Romy 3.64. Z kolei kurs na remis oceniono na 3.60.

Sevilla FC – AS Roma typy

Oba zespoły powinny tutaj znaleźć drogę do bramki. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że Sevilla rzadko trafia do siatki już w pierwszej części spotkania.

Sevilla – Roma | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.66 Totolotek

Sevilla – Roma | Typ: Sevilla bez gola w pierwszej połowie @1.85 Totolotek