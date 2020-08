W sezonie 2020/21 w rozgrywkach Premier League, menedżerowie będą mogli skorzystać jedynie z trzech zmian. Wrócą więc zasady obowiązujące przed pandemią koronawirusa.

Od momentu wznowienia rozgrywek w Anglii, szkoleniowcy mieli możliwość wprowadzenia pięciu rezerwowych. Przepis ten przetrwał jednak bardzo krótko.

Kluby za trzema zmianami

Pomysł wprowadzenia pięciu zmian w nadchodzącym sezonie został odrzucony przez klubu występujące w Premier League. Przewaga była jednak minimalna. Za trzema roszadami opowiedziało się jedenaście klubów. Pozostała dziewiątka optowała za kontynuacją obecnego stanu rzeczy.

Anglia w opozycji

Jest to dosyć zaskakujący ruch, zważywszy na to, że większość czołowych europejskich lig wprowadziła system z pięcioma zmianami również na sezon 2020/21. Nie jest tajemnicą, że rozwiązanie z większą liczbą roszad jest korzystniejsze dla silniejszych ekip. Z reguły bogatsze kluby mają wśród rezerwowych lepszych piłkarzy, co może zrobić różnicę w końcówkach spotkań.