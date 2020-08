W czwartek potwierdzono medialne spekulacje na temat zmian w klubie z Rzymu. Nowy właściciel ma wysokie aspiracje.

Większościowym udziałowcem AS Romy został Dan Friedkin. Spółka Amerykanina odkupiła 86,6% akcji klubu od Jamesa Palotty, który w ostatnich miesiącach był krytykowany przez tamtejszych kibiców. Zmiany właścicielskie mogą być zwiastunem poprawy sytuacji finansowej Romy, w efekcie zespół prowadzony przez Paulo Fonsecę będzie mógł pozwolić sobie na wzmocnienia kadry.

Wszyscy w The Friedkin Group jesteśmy szczęśliwi, że poczynliśmy kluczowe kroki by stać się częścią tego miasta i drużyny. Nie możemy się doczekać możliwie szybkiego zamknięcia tej transakcji i dołączenia do rodziny AS Roma.