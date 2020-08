Władze Wisły ogłosiły nazwisko kolejnego piłkarza, który wzmocni drużynę prowadzoną przez Artura Skowronka.

Klub z Krakowa czyni starania, by w nadchodzących rozgrywkach ekstraklasy uniknąć walki o utrzymanie. Wcześniej potwierdzono transfery doświadczonych Fatosa Beairaja oraz Adiego Mehremicia.

Obiecujące wzmocnienie

Nowym zawodnikiem Wisły Kraków został Stefan Savić. Austriak ostatnio występował w słoweńskiej Olimpiji Ljubljana. Jego umowa z dotychczasowym pracodawcą wygasła i od początku sierpnia pozostawał piłkarzem z kartą na ręku. Zadaniem Savicia będzie zwiększenie rywalizacji z linii ofensywnej Białej Gwiazdy. Jest ofensywnym pomocnikiem, natomiast z powodzeniem radzi sobie również jako skrzydłowy.

Wychowanek Salzburga

26-latek rozegrał 35 meczów w zakończonym sezonie ligi słoweńskiej, w których zdobył 6 bramek i zaliczył 8 asyst. Wychowanek akademii Red Bull Salzburg występował także w barwach takich klubów, jak między innymi Roda Kerkrade, LASK Linz, czy Slaven Belupo. Bilans pomocnika w reprezentacji Austrii do lat 19 to 1 gol w 5 spotkaniach. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia go obecnie na kwotę 800 tys. euro.