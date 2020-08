Niezwykle kontrowersyjnej wypowiedzi odnośnie cen biletów na nowy sezon udzielił właściciel Polonii Warszawa.

W czwartek władze klubu ujawniły ceny biletów i karnetów, które będą obowiązywać w nadchodzących rozgrywkach 3. ligi. Wzbudziło to wiele dyskusji wśród kibiców, ponieważ nowy cennik jest na poziomie drużyn występujących w ekstraklasie. Właściciel Polonii, Gregoire Nitot, postanowił odnieść się do sprawy w wypowiedzi na klubowym kanale YouTube’owym.

Jeżeli kibice narzekają, że za dużo bilet, mam w du***, naprawdę. Jeżeli ich nie stać, niech nie przychodzą na mecz. W Polonii Warszawa stadion kosztuje nas 500 tys. Musimy zarobić na kibicach, stąd takie ceny biletów. COVID nie pomoże, bo nie możemy sprzedawać wszystkich biletów, tylko część stadionu, więc musimy skądś wyjść na plus. Mam mnóstwo kibiców, którzy chcą pomóc. Jak kibic może pomóc? Kupić bilet, karnet, nie narzekać, że to jest za drogo, na pewno to nie jest za drogo.