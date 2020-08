Nicolo Schira poinformował o tym, że Jonathan David zostanie zawodnikiem Lille OSC. Piłkarz ma podpisać pięcioletni kontrakt.

Szefostwo drużyny “Les Dogues” musi zastąpić swoją niedawną gwiazdę – Victora Osimhena, który tydzień temu trafił do SSC Napoli. Nigeryjczyk był najlepszym strzelcem zespołu w ubiegłym sezonie. Według wspomnianego włoskiego dziennikarza – Nicolo Schiry francuski klub pozyskał Jonathana Davida.

Done deal! Jonathan #David to #Lille from #Gent for €30M + add-ons. The canadian striker will be the replacement of Victor Osimhen. 5-year contract. All confirmed! #transfers

