Finał Pucharu Polski w 2005 roku został ustawiony

Dominik Panek – twórca bloga “Piłkarska Mafia” donosi, że zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. W tym spotkaniu brały udział drużyny Groclinu Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski oraz Zagłębia Lubin.

Finałowe starcie zakończyło się zwycięstwem zespołu Groclinu, który wygrał mecz 2:0.

Korupcja

We wpisie zamieszczonym przez Dominika Panka na blogu “Piłkarska Mafia” możemy przeczytać.

“Sędzią tego spotkania był międzynarodowy arbiter Jacek G. Właściciel Groclinu, znany wówczas biznesmen, jeden z najbogatszych Polaków – Zbigniew D. miał zlecić Władysławowi K. – menadżerowi drużyny złożenie propozycji korupcyjnej sędziemu. Działacz zaproponował arbitrowi co najmniej 10 tys. zł za zwycięstwo swojej drużyny. Sędzia propozycje przyjął, ale po meczu pieniędzy nie dostał. Otrzymał je dopiero po miesiącu – dwóch, kiedy Władysław K. pojechał do siedziby PZPN do Warszawy. Działacz skontaktował się z Jackiem G., a kiedy sędzia odwoził Władysława K. na Dworzec Centralny PKP w samochodzie doszło do przekazania pieniędzy.”

Kara

Jacek G. został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata, 10 tysięcy złoty oraz cztery lata zakazu zajmowania stanowisk i organizowania imprez sportowych. Z kolei kara dla Władysława K. to rok i trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz 3,5 tys. zł grzywny.