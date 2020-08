Oficjalnie: Przemysław Szarek zawodnikiem Korony Kielce

Oficjalna strona internetowa klubu poinformowała, że nowym zawodnikiem Korony Kielce został Przemysław Szarek. Piłkarz podpisał umowę, która obowiązywać będzie do 30 czerwca 2022 roku.

Przemysław Szarek ostatnio występował w klubie Bruk-Bet Termalica Nieciecza, lecz po zakończonym sezonie wygasła jego umowa z zespołem “Słoników”.

Uznanie trenera

Na oficjalnej stronie internetowej możemy przeczytać słowa szkoleniowca Macieja Bartoszka po transferze zawodnika.

“- Przemek jest niezwykle walecznym i ambitnym zawodnikiem, ale przede wszystkim posiada odpowiednie walory piłkarskie. Potrafi znakomicie wprowadzać piłkę do gry, dysponuje dobrym otwierającym podaniem. Miałem z nim okazję współpracować w Niecieczy i bardzo się cieszę, że teraz dołącza do Korony – mówi trener Maciej Bartoszek.”

Słowa zawodnika

We wspomnianym komunikacie widnieje także wypowiedź samego piłkarza , który chce pomóc Koronie w powrocie na najwyższy szczebel ligowy w Polsce.

“- Po czterech latach spędzonych w jednym klubie uznałem, że to idealny czas na zmianę. Korona to uznany w Polsce zespół. Chcę pomóc drużynie szybko wrócić do Ekstraklasy. Sposób pracy i prowadzenia drużyny przez trenera Bartoszka bardzo mi odpowiada – podkreśla wychowanek Sandecji.”