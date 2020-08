“Maciej Domański pozostaje w drużynie PGE FKS Stali Mielec!” – czytamy na oficjalnej stronie internetowej klubu. Zawodnik podpisał dwuletni kontrakt.

Piotr Domański po raz pierwszy do klubu z Mielca trafił latem 2006 roku, przechodząc ze Stali Rzeszów. Wraz z drużyną Stali Mielec sięgnął po mistrzostwo Polski U-17 w 2007 roku oraz przyczynił się do awansu klubu do trzeciej ligi. Jego ostatni powrót nastąpił w styczniu tego roku, kiedy to odszedł z Rakowa Częstochowa.

Sezon

W kampanii 2019/2020 Maciej Domański reprezentował barwy dwóch klubów. Z początku był zawodnikiem wspomnianego Rakowa Częstochowa, w którego barwach wystąpił w pięciu spotkaniach PKO Ekstraklasy. Jednak nie zaliczył ani trafienia, ani też żadnej asysty. Rundę wiosenną rozpoczął już jako piłkarz Stali Mielec. Na pierwszoligowych boiskach udało mu się zdobyć trzy bramki oraz zanotować jedną asystą.

Wielki powrót

Stal Mielec ma za sobą udany sezon. Klub zajął drugie miejsce w Fortuna 1. Lidze. Tym samym zapewnił sobie awans do PKO Ekstraklasy. Powracają na ten szczebel rozgrywkowy po 24-latach nieobecności.

Fot. Wikipedia