Władze Zagłębia Sosnowiec potwierdziły pozyskanie zawodnika, który ostatni czas spędził w lidze portugalskiej.

Wcześniej do klubu z Sosnowca przyszli tacy piłkarze, jak Lukas Duriska, Joao Oliveira, Dawid Gojny, Olaf Nowak, czy Łukasz Turzyniecki. Podopieczni Krzysztofa Dębka zamierzają powalczyć o górną połowę tabeli w nadchodzących rozgrywkach 1. ligi.

Drugi transfer z Portugalii

W piątek do Zagłębia został wytransferowany Martim Maia, który z nową drużyną związał się umową obowiązującą do 30 czerwca 2022 roku. Przeszedł na zasadzie transferu definitywnego z Rio Ave FC, w którym gra Polak Paweł Kieszek. To już drugie wzmocnienie z ligi portugalskiej, wspomniany Oliveira został ściągnięty z Academico de Viseu.

Okaże się wzmocnieniem?

Maia ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w 2-ligowym Casa Pia AC, rozegrał 13 spotkań na poziomie Liga Pro. Wystąpił także w 3 meczach pucharu krajowego, w których zdobył 1 bramkę. 22-latek preferuje grę na pozycji defensywnego pomocnika. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia Portugalczyka na kwotę 175 tys. euro.