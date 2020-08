Po kompromitacji w fazie 1/8 finału Ligi Mistrzów w drużynie mistrza Włoch najprawdopodobniej dojdzie do roszady na stanowisku menadżera.

W piątek Juventus wygrał 2:1 z Olympique Lyon, natomiast ze względu na niekorzystny wynik pierwszego meczu, Stara Dama została wyeliminowana z dalszego udziału w europejskich rozgrywkach. Winowajcą tego niepowodzenia może zostać trener Maurizio Sarri.

Blisko zwolnienia po blamażu

Włoskie media są zgodne co do przyszłości 61-latka. Sarri zdobył Scudetto, ale odpadnięcie już na tym etapie Ligi Mistrzów z Lyonem to duża ujma dla Juventusu. Innego zdania jest oczywiście sam zainteresowany. “Wątpię, żeby klub podjął decyzję na podstawie tego meczu. Ocenią sezon, a ja mam umowę, więc niczego się nie spodziewam” – stwierdził na pomeczowej konferencji prasowej.

Zidane przejmie drużynę?

Rozpoczęła się już giełda nazwisk szkoleniowców, którzy mogliby objąć Turyńczyków. Co ciekawe, do tego stanowiska jest przymierzany Zinedine Zidane. Francuz również odpadł z europejskich rozgrywek w fazie 1/8 finału i jego przyszłość w Realu Madryt stanęła pod znakiem zapytania. Według “La Gazetta dello Sport”, przymierzani są także Simone Inzaghi i Diego Simeone.