Andrzej Grajewski pomaga Kotwicy Kołobrzeg? Nie zna nawet nazwy tego klubu

Niecodziennej wypowiedzi udzielił Andrzej Grajewski na antenie “Weszło TV”. Działacz nie potrafił wskazać, któremu klubowi pomaga.

W sobotnim magazynie “Stan Futbolu” jednym z gości był Grajewski. W pewnym momencie programu nieświadomie poruszył kwestię 3-ligowej Kotwicy Kołobrzeg.

Zdumiewająca wypowiedź

“Pomagam mojemu serdecznemu przyjacielowi, Adasiowi Dzikowi, w prowadzeniu jednego klubu.” – stwierdził Grajewski, który chwilę później nie zdołał nawet wskazać, którą drużynę miał na myśli. Jego wypowiedź wywołała niemałe kontrowersje wśród kibiców.

Chciał pominąć ten wątek?

Dziennikarz Norbert Skórzewski na Twitterze uznał, że zdanie Grajewskiego w Kotwicy waży równie dużo, co wspomnianego prezesa Adama Dzika. Zdumiewające jest więc, że nawet nie znał nazwy klubu, w którym na co dzień się udziela. Według podanego źródła, jest on odpowiedzialny za sprowadzanie piłkarzy do zespołu z Kołobrzegu. Można przypuszczać, że działacz celowo chciał pominąć ten temat ze względu na możliwą krytykę jego działań.